Мэр из Ингушетии приютит жителей Иркутской области, пострадавших в потопе

СЕГОДНЯ 17:23 2019-07-22T17:23:48+03:00

Они смогут жить у него, пока не построят новые дома

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Глава города Назрани Алихан Тумгоев готов приютить в своем доме одну из семей, которая пострадала от наводнения в Иркутской области. Он пообещал, что устроит их детей в школу, пока им не восстановят жилье. С такими словами мэр выступил в постоянном представительстве Ингушетии при президенте России в Иркутской области.

- Многие жители [Иркутской области] остались без крова, одежды и продуктов питания. Я готов разделить крышу своего дома с семьей, и желательно многодетной, которая согласится приехать к нам в Назрань, а также оказать им нужную помощь и поддержку, пока восстанавливается их жилья, - говорит Тумгоев, - Чуть больше месяца осталось до начала нового учебного года. В случае задержки сроков строительства жилья для этой семьи, их дети будут устроены в образовательные учреждения Назрани.

Ранее с таким же заявлением выступил врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он намерен помочь своим согражданам, пострадавшим в несчастье.

ИСТОЧНИК KP.RU