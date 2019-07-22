"Мы лечим ее родню, а она нас обворовывает»: в Северной Осетии у медсестры украли золотой браслет

СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-22T17:59:28+03:00

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В поликлинике города Беслана украли золотой браслет. 36-летняя медсестра полезла в свой шкафчик и не нашла там дорогого украшения. Потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники МВД установили, что воровкой оказалась 30-летняя женщина, которая приходила в тот день к больному родственнику. Как потом выяснилось, задержанная долго плутала по коридорам и кабинетам и в итоге натолкнулась на раздевалку медсестер. Заглянув в один из шкафчиков, она нашла золотой браслет, который решила забрать себе.

Теперь против женщины откроют уголовное дело по 158 статье (кража).

ИСТОЧНИК KP.RU