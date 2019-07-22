В Ингушетии авария унесла жизни трёх человек
Ещё один пострадавший попал в больницу
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В Ингушетии три человека погибли и ещё один получил серьёзные травмы в результате аварии на дороге «Моздок — Владикавказ». Две «Приоры» столкнулись лоб в лоб в посёлке Верхние Ачалуки.
— Три человека погибли на месте, ещё один доставлен в ингушскую Республиканскую центральную больницу. На месте аварии работают спасатели, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе МЧС региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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