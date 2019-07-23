Инспектор, остановивший в Ставрополе известную голландскую путешественницу, знает три языка

СЕГОДНЯ 09:07 2019-07-23T09:07:03+03:00

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В Госавтоинспеции Ставропольского края назвали имя полицейского, который остановил голландскую мотоблоггершу Нормали, путешествующую по миру, и попал в ее видео.

В Ставрополе 18 июля девушку остановил инспектор Александр Лега и на двух языках попросил предъявить удостоверение. Просьбу он повторил на французском и английском, затем поинтересовался куда байкерша держит путь и пожелал счастливой дороги.

Лега работает в Госавтоинспекции три года. Стационарный пост, на котором несет службу Александр, пролегает через федеральную автодорогу «Астрахань-Элиста – Ставрополь» - один из излюбленных маршрутов для иностранных туристов. Поэтому руководством организованы еженедельные занятия по изучению трех языков: английского, немецкого и французского.

Александр говорит, что чаще всего встречает туристов из Европы: голландцев и немцев.

ИСТОЧНИК KP.RU