2019-07-23T09:36:06+03:00
Происшествия

Авария с 4 пострадавшими случилась ночью во дворе Ставрополя

Водитель сломал кости таза
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

4 человека, в том числе 2 ребенка, пострадали в Ставрополе в ночном ДТП 22 июля.

На улице Ленина водитель «ВАЗ-21140» поворачивал налево во двор и не пропустил движущийся навстречу «Дэу Нэксиа». 6-летняя девочка и 14-летний мальчик из «Дэу» пострадали, но тяжких последствий удалось избежать.

47-летний водитель «ВАЗа» получил перелом таза, его пассажирка — травму головы. Ведется проверка по факту аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье закончен проект онкоцентра за 5 млрд рублей
Дагестанскому журналисту Гаджиеву следствие предъявило обвинение
В Ингушетии осужден второй участник вооруженного нападения на почту
Перенес в безлюдное место, чтобы добить: ставрополец жестоко расправился со сверстником
Суд в Дагестане вынес приговор мошеннику, заработавшему на лифтах на три квартиры
15 сертификатов на жилье выдали ставропольским подтопленцам
Северный Кавказ чаще всех просрочивает кредиты
В Ставрополе у собак появится собственная огороженная площадка
Исторический детектив об убийствах в Ставрополе снимут в 2019 году
Полгода плохая погода: очередную дождливую неделю обещают на Ставрополье
На Ставрополье будет прибавляться по 10 тысяч га орошаемых земель в год
Ребенок на трассе, а мама в телефоне: на Ставрополье 4-летняя девочка сбита машиной
Новый глава 49-й общевойсковой армии представлен в Ставрополе