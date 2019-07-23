Авария с 4 пострадавшими случилась ночью во дворе Ставрополя

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-23T09:36:06+03:00

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4 человека, в том числе 2 ребенка, пострадали в Ставрополе в ночном ДТП 22 июля.

На улице Ленина водитель «ВАЗ-21140» поворачивал налево во двор и не пропустил движущийся навстречу «Дэу Нэксиа». 6-летняя девочка и 14-летний мальчик из «Дэу» пострадали, но тяжких последствий удалось избежать.

47-летний водитель «ВАЗа» получил перелом таза, его пассажирка — травму головы. Ведется проверка по факту аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU