Полгода плохая погода: очередную дождливую неделю обещают на Ставрополье
По краю возможен град
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Дожди начались с понедельника, задавая общий тон рабочей неделе. Синоптики на Ставрополье обещают, что на этом дело не кончится. Грозу, шквалистый ветер и град могут получить комплектом ставропольцы в некоторых районах.
Спасатели просят жителей проявлять осторожность в непогоду: не приближаться к водоемам, укрываться под навесом или деревьями, если застал град. А при сильном ветре держаться подальше от рекламных щитов и высоких деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU