Полгода плохая погода: очередную дождливую неделю обещают на Ставрополье

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-23T10:09:41+03:00

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Дожди начались с понедельника, задавая общий тон рабочей неделе. Синоптики на Ставрополье обещают, что на этом дело не кончится. Грозу, шквалистый ветер и град могут получить комплектом ставропольцы в некоторых районах.

Спасатели просят жителей проявлять осторожность в непогоду: не приближаться к водоемам, укрываться под навесом или деревьями, если застал град. А при сильном ветре держаться подальше от рекламных щитов и высоких деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU