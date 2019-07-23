Исторический детектив об убийствах в Ставрополе снимут в 2019 году

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-23T10:56:32+03:00

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Романы писателя из Ставрополя Ивана Любенко «Маскарад со смертью», «Тайна персидского обоза» и «Убийство на водах» покажут на экране. Реализовывать проект сериала в 2019 году взялся продюсер, режиссер и сценарист Виталий Бордачев. На его счету больше 50 работ.

Премьера исторического детективного сериала «Адвокатъ Ардашевъ» состоится на телеканале ТВЦ в ноябре-декабре. Всего будет выпущено 12 серий. Главный герой - присяжный поверенный Ставропольского Окружного суда Клим Ардашев занимается распутыванием преступлений, совершенных в Ставрополе в начале XX века.

Любенко участвует в подготовке проекта, съёмки скоро начнутся в Подмосковье и Ессентуках.

ИСТОЧНИК KP.RU