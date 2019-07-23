2019-07-23T10:40:25+03:00
Общество

В Ставрополе у собак появится собственная огороженная площадка

Благоустройство собачьей территории завершится в 2021 году
Полина ШАПОШНИКОВА
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В 2021 году в Ставрополе появится площадка для выгула и дрессировки собак. Территорию для хвостатых с инвентарем для дрессировки организуют на улице 50 лет ВЛКСМ.

Об этом сообщили в администрации города,где основное темой стали ближайшие проекты благоустройства территорий: у ДК «Ставрополец», на улице Пригородной у родника. Планируется заняться сквером «Дубовая роща» и сквером вдоль улицы Объездной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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