Северный Кавказ чаще всех просрочивает кредиты

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-23T10:47:21+03:00

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В республиках Северного Кавказа и Ставропольском крае живет больше всего должников по кредитам. Рейтинг самых не платящих вовремя регионов опубликовала газета «Известия» со ссылкой на исследования СРО НАПКА.

По материалам агентства, регионом с самым большим числом должников стала Ингушетия, где в 15,6 процентах кредитных делах значится просрочка. Это в три раза больше, чем в среднем по России. Второй в стране стала Карачаево-Черкесия: там не погашают кредиты 9,78 процентов местных жителей. Третьей — Северная Осетия с 8,29 процентами.

Шестой стал Дагестан, где зафиксирован показатель в 6,41 процента. На седьмую строчку попала Кабардино-Балкария с 6,37 процентами. В Чечне не гасят кредит 6,19 процентов местных жителей, республика стала девятой. Последним на Северном Кавказе, но 11-м в стране был Ставропольский край, где кредиты не платят 5,98 процентов граждан. Средний показатель по России стал 5 процентов, все регионы СКФО сильно превысили его.

Северный Кавказ больше всех просрочивает кредиты

ИСТОЧНИК KP.RU