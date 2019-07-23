15 сертификатов на жилье выдали ставропольским подтопленцам

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-23T11:54:31+03:00

Еще 22 человека ожидают свои

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15 семей Ставропольского края из числа майских подтопленцев 2017 года получили жилищные сертификаты. Люди лишились жилья в результате рекордных осадков, выпавших на Ставрополье.

Распоряжение о выдаче заветных документов опубликовано на портале правовой информации.

540 тысяч рублей выделено из резервного фонда правительства РФ для частичного покрытия финансовых расходов по ликвидации последствий паводка.

На получение сертификатов претендуют еще 22 человека. Всего выдано 413 государственных жилищных сертификатов.

ИСТОЧНИК KP.RU