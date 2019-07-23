2019-07-23T11:00:47+03:00
Происшествия

Суд в Дагестане вынес приговор мошеннику, заработавшему на лифтах на три квартиры

Преступник решил «сэкономить»
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Дагестане директора фирмы, обвиняемого в мошенничестве, осудили на четыре года условно. Скостить срок ему помог возраст, передает пресс-служба прокуратуры по республике.

По материалам следствия, директор фирмы должен был отремонтировать лифты в нескольких многоквартирных домах в Кизилюрте. На это ему выделили государственные деньги, но мужчина потратил меньше, чем взял. Шесть сэкономленных миллионов начальник забрал себе.

- С учетом преклонного возраста осужденного и иных смягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно, - сказано в сообщении ведомства.

Помимо этого, мужчине придется возместить те шесть миллионов, которые он незаконно присвоил себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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