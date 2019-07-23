2019-07-23T11:11:35+03:00
Происшествия

Перенес в безлюдное место, чтобы добить: ставрополец жестоко расправился со сверстником

Нетрезвая ссора переросла в жестокое избиение
Полина ШАПОШНИКОВА
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21-летний житель села Александрвского Юрий Оруков признан виновным в избиении друга до смерти.

Вечером 14 июля 2018 года на одной из улиц села молодые люди в нетрезвом виде поссорились из-за ерунды. В ходе ссоры Юрий ударил товарища кулаками по лицу, тот свалился на землю. Тогда осужденный перенес его в безлюдное место, где продолжил избиение. Жизнь молодого человека оборвалась из-за травм на месте происшествия.

Суд приговорил Юрия к 8,5 годам колонии строго режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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