В Ингушетии осужден второй участник вооруженного нападения на почту
В Ингушетии суд приговорил второго участника нападения на почту. Он получил 6 лет колонии, на два года меньше своего «соратника», так как активно сотрудничал со следствием.
В феврале 2019 года 6 мужчин, вооруженные до зубов автоматом, пистолетами и гранатами, напали на работников почты в Карабулаке. Они похитили около 400 тысяч рублей, которые предназначались на выплату пенсий жителям. Один из нападавших ранил охранника, прибывшего по сигналу тревоги.
Пятерых участников банды взяли практически сразу. А вот шестой, который выстрелил в охранника, ушел. В середине июля первый нападавший получил 8 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU