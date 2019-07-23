2019-07-23T11:35:50+03:00
Происшествия

В Ингушетии осужден второй участник вооруженного нападения на почту

Ему дали 6 лет колонии
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ингушетии суд приговорил второго участника нападения на почту. Он получил 6 лет колонии, на два года меньше своего «соратника», так как активно сотрудничал со следствием.

В феврале 2019 года 6 мужчин, вооруженные до зубов автоматом, пистолетами и гранатами, напали на работников почты в Карабулаке. Они похитили около 400 тысяч рублей, которые предназначались на выплату пенсий жителям. Один из нападавших ранил охранника, прибывшего по сигналу тревоги.

Пятерых участников банды взяли практически сразу. А вот шестой, который выстрелил в охранника, ушел. В середине июля первый нападавший получил 8 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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