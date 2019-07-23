Дагестанскому журналисту Гаджиеву следствие предъявило обвинение

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-23T12:07:17+03:00

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22 июля газета «Черновик» сообщила о том, что следствие официально предъявило обвинение главному редактору отдела «Религия» указанного издания. Абдулмумина Гаджиева обвиняют в финансировании терроризма.

По версии следствия, Гаджиев с 2011 года по 2019 размещал в газете информацию о полностью благотворительной деятельности фонда «Ансар», зная, что часть средств идет для для продолжения деятельности террористической организации, действующей в Сирии. Следователь полагает, что граждане перечислили деньги в этот фонд после публикации. Не менее 6 млн из них были использованы для укрепления материально-технической базы террористической организации.

Больше месяца прошло со времени задержания журналиста. Коллеги и близкие Гаджиева по-прежнему отрицают его причастность к финансированию радикальных экстремистов. Окружение характеризует обвиняемого как доброго и честного человека, который не имел вредных привычек и много лет писал о нравственности.

ИСТОЧНИК KP.RU