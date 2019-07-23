На Ставрополье закончен проект корпуса онкодиспансера за 5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-23T12:35:12+03:00

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В Ставропольском крае готов проект строительства нового корпуска краевого онкодиспансера. Создание учреждения и оснащение его необходимым оборудованием обойдется больше чем в 5 млрд рублей.

В центре с поликлиническим отделением, круглосуточным и дневным стационаром смогут принимать 600 посетителей за смену. Здесь проходить лечение смогут не только жители края, но и люди со всего СКФО.

Новый корпус будет создан на территории действующего краевого клинического онкодиспансера на площади почти 74 тысячи квадратных метров. Строение планируется соединить переходами с главным корпусом, а также со зданием диагностики, сообщает пресс-служба минстроя.

ИСТОЧНИК KP.RU