Программа киновечеров на Комсомольском пруду в Ставрополе
Какие фильмы будут смотреть ставропольцы по субботам до конца лета
На свежем воздухе зовут провести время ставропольцевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Еще 6 киновечеров осталось у жителей Ставрополя до конца лета на Комсомольском пруду. В ближайшую субботу в 19:30 зрителей ждет семейный мультфильм «Капитан семи морей».
Вот список остальных сеансов:
3 августа 19:30 - «Прибой» (Документальный фильм)
10 августа 19:30 - «Норм и несокрушимые:большое приключение» (Семейный мультфильм )
17 августа 19:30 - «Танки» (приключения, история, военный фильм)
24 августа 19:30 - «Маленький большой герой» (семейный мультфильм)
31 августа 19:30 - повтор одного из мультфильмов, либо показ из видеотеки ЦДК «Октябрь».
ИСТОЧНИК KP.RU