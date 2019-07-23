Программа киновечеров на Комсомольском пруду в Ставрополе

СЕГОДНЯ 13:04 2019-07-23T16:42:51+03:00

На свежем воздухе зовут провести время ставропольцев Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Какие фильмы будут смотреть ставропольцы по субботам до конца лета

Изменить размер текста: A A

Еще 6 киновечеров осталось у жителей Ставрополя до конца лета на Комсомольском пруду. В ближайшую субботу в 19:30 зрителей ждет семейный мультфильм «Капитан семи морей».

Вот список остальных сеансов:

3 августа 19:30 - «Прибой» (Документальный фильм)

10 августа 19:30 - «Норм и несокрушимые:большое приключение» (Семейный мультфильм )

17 августа 19:30 - «Танки» (приключения, история, военный фильм)

24 августа 19:30 - «Маленький большой герой» (семейный мультфильм)

31 августа 19:30 - повтор одного из мультфильмов, либо показ из видеотеки ЦДК «Октябрь».

ИСТОЧНИК KP.RU