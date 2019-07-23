2019-07-23T16:42:51+03:00
Звезды

Программа киновечеров на Комсомольском пруду в Ставрополе

Какие фильмы будут смотреть ставропольцы по субботам до конца лета
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
На свежем воздухе зовут провести время ставропольцевНа свежем воздухе зовут провести время ставропольцевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Еще 6 киновечеров осталось у жителей Ставрополя до конца лета на Комсомольском пруду. В ближайшую субботу в 19:30 зрителей ждет семейный мультфильм «Капитан семи морей».

Вот список остальных сеансов:

3 августа 19:30 - «Прибой» (Документальный фильм)

10 августа 19:30 - «Норм и несокрушимые:большое приключение» (Семейный мультфильм )

17 августа 19:30 - «Танки» (приключения, история, военный фильм)

24 августа 19:30 - «Маленький большой герой» (семейный мультфильм)

31 августа 19:30 - повтор одного из мультфильмов, либо показ из видеотеки ЦДК «Октябрь».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
24 июля несколько улиц Ставрополя останутся без воды
Жительница Чечни выиграла в лотерею и пустит миллион на путешествия
Сбежавшая из лагеря девочка объявилась спустя сутки в Пятигорске
В Северной Осетии создадут рабочую группу для сокращения задолженности за газ
За 5 лет Ставрополье избавится от аварийных школ
Банда в одинаковой одежде устроила драку с полицейскими в Дагестане
Жители Дагестана украли золото и бриллианты на миллион рублей во время свадьбы
Женщина заставляла 4-летнюю дочь попрошайничать в Ингушетии
Обыскивают дома родственников: ставрополец арестован за незаконную добычу полезных ископаемых
Девушка сорвалась с моста в Кисловодске
Дилерский центр «SKODA» наградил победителей первого на Кавказе акватлона
Убивали таксистов и начиняли машины взрывчаткой: за теракт в Пятигорске мужчины ответят в суде
Видео: в КБР дикую лису сделали консьержкой в жилом доме
В Ессентуках начинаются ремонтные работы в Курортном парке
На Ставрополье закончен проект корпуса онкодиспансера за 5 млрд рублей
Дагестанскому журналисту Гаджиеву следствие предъявило обвинение
В Ингушетии осужден второй участник вооруженного нападения на почту
Перенес в безлюдное место, чтобы добить: ставрополец жестоко расправился со сверстником
Суд в Дагестане вынес приговор мошеннику, заработавшему на лифтах на три квартиры
15 сертификатов на жилье выдали ставропольским подтопленцам
Северный Кавказ чаще всех просрочивает кредиты
В Ставрополе у собак появится собственная огороженная площадка
Исторический детектив об убийствах в Ставрополе снимут в 2019 году
Полгода плохая погода: очередную дождливую неделю обещают на Ставрополье
На Ставрополье будет прибавляться по 10 тысяч га орошаемых земель в год
Авария с 4 пострадавшими случилась ночью во дворе Ставрополя
Ребенок на трассе, а мама в телефоне: на Ставрополье 4-летняя девочка сбита машиной
Новый глава 49-й общевойсковой армии представлен в Ставрополе