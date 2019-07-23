В Ессентуках начинаются ремонтные работы в Курортном парке

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-23T13:35:31+03:00

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В Ессентуках активно ведутся работы в сквере на Золотушке, его откроют к Дню города. Сейчас здесь устанавливают новое освещение, архитектурные формы, площадки скейт-парка. Сквер планируется открыть к Дню города, 31 августа.

Также в стадии отделочных работ и благоустройства работы на детском саду в микрорайоне «Северный». Они идут с опережением графика на 3 месяца. Детский сад-ясли «Умка» планируется открыть 1 сентября. Контракт на строительство еще одного садика по улице Ермолова будет подписан на этой неделе.

В рамках проекта развития курортной инфраструктуры начинаются работы по восстановлению Николаевских минеральных ванн, фонтана и благоустройство верхней части Курортного парка. Реконструкция коснется парковых аллей, клумб, архитектурных форм. Весь объем работ будет выполнен чуть более чем за месяц. Опережающими темпами строится ФОК, здесь возвели стены, перекрытия, обозначено место будущих спортзалов.

В части ремонтных работ на планерке коснулись восстановления крыши многоэтажки по ул. Пушкина, 124. Глава города Александр Некристов дал поручение Управлению архитектуры ускорить выдачу разрешения на строительство кровли. По адресам Пятигорская, 134, 154 и другим, где идет замена системы отопления и срезаны батареи, дано поручение завершить работы до конца июля.

Среди других вопросов планерки - проведение фестиваля «Хрустальный источник», завершение летней оздоровительной кампании, ремонт школ, покос травы и активизация борьбы с амброзией.

ИСТОЧНИК KP.RU