Убивали таксистов и начиняли машины взрывчаткой: за теракт в Пятигорске мужчины ответят в суде

СЕГОДНЯ 13:52 2019-07-23T16:41:55+03:00

В 2010 году от взрыва пострадали 46 человек в Пятигорске

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет России сообщает, что двое членов банды из Пятигорска пойдут под суд за теракт 2010 года. Ринат Сулейманов и Русманбет Менглибаев добровольно вступили в банду, которую возглавлял Рафаэль Исмаилов. Банда совершала особо тяжкие преступления. 15 августа 2010 года обвиняемые убили местного таксиста и взяли его автомобиль «ВАЗ-2106». Транспорт они начинили взрывчаткой и оставили между кафе и жилыми домами. От взрыва 17 августа в Пятигорске пострадали 46 человек.

30 сентября в Ставрополе обвиняемые убили еще одного таксиста и заполнили его машину взрывчаткой. Труп выносить не стали. Машину члены банды припарковали у кафе «Глория», другое взрывное устройство оставили с тыльной стороны кафе. Но, к счастью, взрыва не произошло: устройства не сработали.

Следователи провели основательную работу, собрана внушительная доказательная база. Членов банды ждет приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU