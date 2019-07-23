2019-07-23T13:56:30+03:00
Общество

Дилерский центр «SKODA» наградил победителей первого на Кавказе акватлона

В Пятигорске атлеты-любители соревновались в беге и плавании
Анна БОРИСОВА
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Победители соревнований.Победители соревнований.
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13 июля впервые в нашем регионе прошли любительские соревнования SWIMRUN. Так называемый акватлон состоит из двух этапов: спортсмены преодолевают дистанцию сначала вплавь, а потом бегом.

Официальным партнером соревнования выступил дилер ŠKODA «СтрелаАвто» в городе Минеральные Воды. Бренд с более чем столетней историей - ŠKODA - всегда поддерживает семейные ценности и здоровый образ жизни.

Кстати, на протяжении 27 лет компания выступает генеральным спонсором чемпионата мира по хоккею. Для акватлона в Пятигорске дилерский центр подготовил подарки победителям и призерам, организовал красочную фотозону, где можно было сфотографироваться всей семьей, для самых маленьких гостей спортивного праздника пригласил специалистов по аквагриму.

В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов со всей страны. Преодоление себя, испытание сразу несколькими видами спорта в последнее время становится все более популярным. Участникам не смогли помешать даже холодный дождь и ветер. Каждый выбирал дистанцию по силам: «лайт», где нужно было проплыть 600 м и пробежать 3,5 км, или «PRO» - 1500 м вплавь и 10 км бегом.

Приветствовала смельчаков ставропольская паратриатлонистка Анна Бычкова - бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы, пятикратный чемпион России и участница Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Почетная гостья тоже решила испытать себя и, конечно, выбрала самую сложную дистанцию. Победить ей не удалось, но в число призеров Анна попала. Организаторы SWIMRUN предприняли все меры безопасности: атлеты прошли серьезный инструктаж, на воде и на суше работали спасатели, медики и специально подготовленные волонтеры. Первый акватлон на Кавказе привлек внимание спортсменов и зрителей.

Организаторы намерены продолжать практику соревнований в таком формате, а «СтрелаАвто» всегда готова поддержать мероприятия, популяризирующие здоровый образ жизни.

Официальный дилер ŠKODA приглашает всех желающих на тест-драйв. Минераловодский район, 347-й км автодороги «Кавказ», центр «СтрелаАвто». Подробнее по телефону 8-879-226-53-53.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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