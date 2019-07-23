Вместо петухов: в Ставрополе посетители бара будят горожан в четыре утра
В социальных сетях вышло два видеоролика, где посетители бара будят жителей домов, что находятся рядом с заведением. Причем каждый раз драки и громкие перепалки начинаются в четыре утра.
Участники потасовок не скупятся на мат. Они собираются в кучи и начинают там грубо выяснять отношения. Правда, до дел - ударов и столкновений - не доходит. Мужчин разнимают либо женщины в истерике, либо сотрудники полиции.
- Продолжайте снимать, это как сериал, - отметил один из пользователей.
Ставропольские разборки превратились в будильник.
ИСТОЧНИК KP.RU
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