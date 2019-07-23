2019-07-23T17:53:25+03:00
Происшествия

Вместо петухов: в Ставрополе посетители бара будят горожан в четыре утра

Плохую тенденцию заметили пользователи сети
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В социальных сетях вышло два видеоролика, где посетители бара будят жителей домов, что находятся рядом с заведением. Причем каждый раз драки и громкие перепалки начинаются в четыре утра.

Участники потасовок не скупятся на мат. Они собираются в кучи и начинают там грубо выяснять отношения. Правда, до дел - ударов и столкновений - не доходит. Мужчин разнимают либо женщины в истерике, либо сотрудники полиции.

- Продолжайте снимать, это как сериал, - отметил один из пользователей.

Ставропольские разборки превратились в будильник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Каждый концерт в Северной Осетии предложили согласовывать с властями
Чеченский депутат Госдумы предложил не продавать алкоголь до 21 года
Дезертира осудили на Ставрополье
24 июля несколько улиц Ставрополя останутся без воды
Жительница Чечни выиграла в лотерею и пустит миллион на путешествия
Сбежавшая из лагеря девочка объявилась спустя сутки в Пятигорске
В Северной Осетии создадут рабочую группу для сокращения задолженности за газ
За 5 лет Ставрополье избавится от аварийных школ
Банда в одинаковой одежде устроила драку с полицейскими в Дагестане
Жители Дагестана украли золото и бриллианты на миллион рублей во время свадьбы
Женщина заставляла 4-летнюю дочь попрошайничать в Ингушетии
Обыскивают дома родственников: ставрополец арестован за незаконную добычу полезных ископаемых