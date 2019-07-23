Каждый концерт в Северной Осетии предложили согласовывать с властями
Министерство культуры Северной Осетии хочет ввести практику, когда организаторы концертов звездных артистов согласовывали бы выступления своих клиентов с властями республики. Это делается для того, чтобы аккомпанемент певцов и номера актеров соответствовали культурным нормам Северной Осетии.
Со слов министра культуры республики Эльбруса Кубалова, госслужащий не имеет права указывать, что хорошо, а что — нет. Однако он считает нужным, чтобы приезжие артисты не нарушали местные правила.
- При этом нужно учитывать наш менталитет и не принимать необдуманных решений. Достаточно с нами советоваться. Например, недавно мы попросили немного приодеть певицу на рекламном баннере, - говорит Кубалов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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