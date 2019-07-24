2019-07-24T09:27:18+03:00
Общество

На Машуке молодежь СКФО выстроит башню единства

Ее макет привезут участники из Северной Осетии
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Башню единства собираются построить на Машуке молодые люди Северной Осетии. О готовности макета башни сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Делегация привезет на десятый юбилейный форум макет башни, которая затем станет символом единства людей из Северного Кавказа.

Вячеслав Битаров остался доволен креативностью молодежи Северной Осетии и обещал оказать поддержку.

"Машук-2019" пройдет с 9 по 30 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трудных подростков из Ингушетии показали полицейских-колясочников с трагичной судьбой
Яростно вопя, кинулась на спину: девушка в Ставрополе стравила мужчин
На Ставрополье трактор столкнулся с «Нивой»: 10-летний мальчик пострадал
Глава муниципалитета в Дагестане даром отдал земли народа своей супруге
46-летний водитель из Грузии опрокинулся в грузовике на Ставрополье
Каждый концерт в Северной Осетии предложили согласовывать с властями
Чеченский депутат Госдумы предложил не продавать алкоголь до 21 года
Вместо петухов: в Ставрополе посетители бара будят горожан в четыре утра
Дезертира осудили на Ставрополье
24 июля несколько улиц Ставрополя останутся без воды
Жительница Чечни выиграла в лотерею и пустит миллион на путешествия
Сбежавшая из лагеря девочка объявилась спустя сутки в Пятигорске
В Северной Осетии создадут рабочую группу для сокращения задолженности за газ
За 5 лет Ставрополье избавится от аварийных школ
Банда в одинаковой одежде устроила драку с полицейскими в Дагестане
Жители Дагестана украли золото и бриллианты на миллион рублей во время свадьбы
Женщина заставляла 4-летнюю дочь попрошайничать в Ингушетии
Обыскивают дома родственников: ставрополец арестован за незаконную добычу полезных ископаемых