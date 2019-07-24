На Машуке молодежь СКФО выстроит башню единства

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-24T09:27:18+03:00

Ее макет привезут участники из Северной Осетии

Изменить размер текста: A A

Башню единства собираются построить на Машуке молодые люди Северной Осетии. О готовности макета башни сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Делегация привезет на десятый юбилейный форум макет башни, которая затем станет символом единства людей из Северного Кавказа.

Вячеслав Битаров остался доволен креативностью молодежи Северной Осетии и обещал оказать поддержку.

"Машук-2019" пройдет с 9 по 30 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU