На Машуке молодежь СКФО выстроит башню единства
Ее макет привезут участники из Северной Осетии
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Башню единства собираются построить на Машуке молодые люди Северной Осетии. О готовности макета башни сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Делегация привезет на десятый юбилейный форум макет башни, которая затем станет символом единства людей из Северного Кавказа.
Вячеслав Битаров остался доволен креативностью молодежи Северной Осетии и обещал оказать поддержку.
"Машук-2019" пройдет с 9 по 30 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU