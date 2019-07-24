46-летний водитель из Грузии опрокинулся в грузовике на Ставрополье

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-24T09:57:06+03:00

Он попал в больницу в состоянии травматического шока

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В Минераловодском округе 23 июля водитель грузовика разогнался на участке дороги, где шли работы, и попал в ДТП. Мужчина проигнорировал знаки «дорожные работы» и «ограничение скорости 50 км», из-за чего съехал в кювет, где автомобиль «IVECO STRALIS» опрокинулся.

46-летний житель Грузии доставлен в больницу Пятигорска с травмой головы, переломом ребер и в состоянии травматического шока. По факту аварии ведется проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU