Глава муниципалитета в Дагестане даром отдал земли народа своей супруге
Глава села Эминхюр в Сулейман-Стальском районе Дагестана переписал два огромных участка своей супруге, передает пресс-служба Прокуратуры республики.
Работники ведомства установили, что руководитель муниципалитета подделал сведения в похозяйственной книге. Там он обозначил, что у его жены есть пожизненное право владеть двумя земельными участками, чья суммарная площадь составляет 10 тысяч квадратных метров. Ими она распоряжается, по документам, с 1997 года.
Против главы открыто уголовное дело. Районный суд принудил управленца вернуть нелегально присвоенные земли.
ИСТОЧНИК KP.RU
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