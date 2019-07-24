Глава муниципалитета в Дагестане даром отдал земли народа своей супруге

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-24T09:49:52+03:00

Она ими распоряжается уже 23 года

Изменить размер текста: A A

Глава села Эминхюр в Сулейман-Стальском районе Дагестана переписал два огромных участка своей супруге, передает пресс-служба Прокуратуры республики.

Работники ведомства установили, что руководитель муниципалитета подделал сведения в похозяйственной книге. Там он обозначил, что у его жены есть пожизненное право владеть двумя земельными участками, чья суммарная площадь составляет 10 тысяч квадратных метров. Ими она распоряжается, по документам, с 1997 года.

Против главы открыто уголовное дело. Районный суд принудил управленца вернуть нелегально присвоенные земли.

ИСТОЧНИК KP.RU