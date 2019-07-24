На Ставрополье трактор столкнулся с «Нивой»: 10-летний мальчик пострадал

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-24T09:55:09+03:00

Его мать привлечена к ответственности за нарушение правил перевозки детей

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В Новоалександровском районе 23 июля тракторист спровоцировал ДТП. Водитель трактора «Беларус» при развороте не заметил «Ниву», которая двигалась в попутном направлении и собиралась обогнать трактор. Произошло столкновение. Пострадал 10-летний мальчик из легкового автомобиля. Его мать привлечена к ответственности за то, что ребенок не был пристегнут ремнем безопасности.

25-летний тракторист в прошлом году был лишен прав за отказ дунуть в трубочку алкотестера. Ему грозит штраф в 30 тысяч либо административный арест на 15 суток.

По факту аварии идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU