На Ставрополье трактор столкнулся с «Нивой»: 10-летний мальчик пострадал
Его мать привлечена к ответственности за нарушение правил перевозки детей
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В Новоалександровском районе 23 июля тракторист спровоцировал ДТП. Водитель трактора «Беларус» при развороте не заметил «Ниву», которая двигалась в попутном направлении и собиралась обогнать трактор. Произошло столкновение. Пострадал 10-летний мальчик из легкового автомобиля. Его мать привлечена к ответственности за то, что ребенок не был пристегнут ремнем безопасности.
25-летний тракторист в прошлом году был лишен прав за отказ дунуть в трубочку алкотестера. Ему грозит штраф в 30 тысяч либо административный арест на 15 суток.
По факту аварии идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU