2019-07-24T10:29:44+03:00
Происшествия

Яростно вопя, кинулась на спину: девушка в Ставрополе стравила мужчин

И сама очертя голову кинулась в драку
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе на улице Родосской произошла массовая драка, спровоцированная агрессивной женщиной. Судя по видео, спутник пытался сдержать пыл своей дамочки, которой чем-то не понравился водитель грузовика. Однако не стоит забывать, что женщины в русских селениях и с известными непарнокопытными справлялись...

Брюнетка в короткой юбке вырывается от своего мужчины и подбегает к водительскому сиденью, чтобы дать обидчику пинок под зад. Ее галантный кавалер не остается в стороне.

Тем временем, из кабины авто на помощь товарищу, в лучших традициях мушкетеров, выходит второй мужчина, который заваливает на асфальт ставропольского почти Клайда. Яростно вопящая почти Бонни запрыгивает на спину обидчику. А детская площадка вся во внимании к случившемуся.

В полиции Ставрополя прокомментировали, что личности участников и обстоятельства драки устанавливаются.

Женщина стравила мужчин и сама влезла в драку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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