2019-07-24T10:36:13+03:00
Общество

Трудных подростков из Ингушетии показали полицейских-колясочников с трагичной судьбой

Истории ветеранов поразили трудных детей
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Представители МВД по Ингушетии Магомед-Сали Котиев и Залина Евкурова показали трудным подросткам, которые совершили уголовные преступления, ветеранов ведомства, пострадавших на службе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

Первым группа посетила Абуязита Шаухалова. В июне 2008 года его обстреляли неизвестные. В итоге он повредил позвоночник, из-за чего теперь прикован к инвалидной коляске.

Следующим ветераном, которого посетили сотрудники МВД с трудными подростками, стал Мархиев Вазит. В 1994 году он сопровождал заключенных, и их автобус попал в аварию. После этого он стал инвалидом I группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ингушетия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Яростно вопя, кинулась на спину: девушка в Ставрополе стравила мужчин
На Ставрополье трактор столкнулся с «Нивой»: 10-летний мальчик пострадал
Глава муниципалитета в Дагестане даром отдал земли народа своей супруге
46-летний водитель из Грузии опрокинулся в грузовике на Ставрополье
На Машуке молодежь СКФО выстроит башню единства
Каждый концерт в Северной Осетии предложили согласовывать с властями
Чеченский депутат Госдумы предложил не продавать алкоголь до 21 года
Вместо петухов: в Ставрополе посетители бара будят горожан в четыре утра
Дезертира осудили на Ставрополье
24 июля несколько улиц Ставрополя останутся без воды
Жительница Чечни выиграла в лотерею и пустит миллион на путешествия
Сбежавшая из лагеря девочка объявилась спустя сутки в Пятигорске
В Северной Осетии создадут рабочую группу для сокращения задолженности за газ
За 5 лет Ставрополье избавится от аварийных школ
Банда в одинаковой одежде устроила драку с полицейскими в Дагестане
Жители Дагестана украли золото и бриллианты на миллион рублей во время свадьбы
Женщина заставляла 4-летнюю дочь попрошайничать в Ингушетии
Обыскивают дома родственников: ставрополец арестован за незаконную добычу полезных ископаемых