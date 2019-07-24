Трудных подростков из Ингушетии показали полицейских-колясочников с трагичной судьбой

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-24T10:36:13+03:00

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Представители МВД по Ингушетии Магомед-Сали Котиев и Залина Евкурова показали трудным подросткам, которые совершили уголовные преступления, ветеранов ведомства, пострадавших на службе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

Первым группа посетила Абуязита Шаухалова. В июне 2008 года его обстреляли неизвестные. В итоге он повредил позвоночник, из-за чего теперь прикован к инвалидной коляске.

Следующим ветераном, которого посетили сотрудники МВД с трудными подростками, стал Мархиев Вазит. В 1994 году он сопровождал заключенных, и их автобус попал в аварию. После этого он стал инвалидом I группы.

ИСТОЧНИК KP.RU