65-летнюю женщину ищут в Советском округе больше месяца

СЕГОДНЯ 11:20 2019-07-24T11:20:17+03:00

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В Советском округе следователи ищут 65-летнюю женщину. Булгакова Галина Ивановна вышла из дома 19 июня в селе Соладто-Александровском, и с тех пор о ней ничего неизвестно. Женщина среднего роста, среднего телосложения, с коротким прямыми волосами, карими глазами и тонкими губами. В день исчезновения была одета в зеленые брюки, белую майку и черные резиновые тапочки.

Следствие просит всех, кому что-либо известно о судьбе Булгаковой сообщить об этом по телефону: 8(865-52) 6-11-01, или на короткие номера 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU