Видео: Кадыров построил самую большую в Европе мечеть имени себя

СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-24T11:22:12+03:00

Там может находиться больше 20 тысяч верующих

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В Шали на открытие самой большой европейской мечети приедут представители нескольких десятков стран. Торжество состоится 23 августа, передает глава Чечни Рамзан Кадыров.

В этот же день, кроме мусульманского храма имени Рамзана Кадырова, откроется школа хафизов. Открытие пройдет в рамках празднования 68-й годовщины со дня рождения Ахмата Кадырова.

- Я остался доволен качеством и темпами строительного процесса. Мастера завершают отделочные работы, занимаются благоустройством прилегающей территории. Здесь же расположатся благоухающие красочные цветочные зоны, - написал глава Чечни на своей странице во ВКонтакте.

Самая большая мечеть будет вмешать до 20 тысяч человек. Кадыров уверен, что храм станет визитной карточкой республики и ислама в России, а также притянет к себе туристов со всего земного шара.

Кадыров показывает самую большую в Европе мечеть.

ИСТОЧНИК KP.RU