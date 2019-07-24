2019-07-24T12:00:06+03:00
Спорт

Кузя из "Универа" оценил тренировку бойца MMA в дагестанских горах

Актер похвалил своего "бро"
Антон ШАПОВАЛОВ
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Кузя из "Универа" оценил тренировку бойца MMA в дагестанских горахКузя из "Универа" оценил тренировку бойца MMA в дагестанских горахФото: СОЦСЕТИ
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Виталий Гогунский, актер из "Универа", к которому прилип сериальный образ Кузи, оценил тренировку своего друга, бойца ММА Владимира Минеева, который к тому же президенствует в Федерации смешанных единоборств в Ульяновской области.

Минеев приехал в Дагестан, чтобы подтянуть свою форму. Как уверяет спортсмен, его подготовка проходит в высокогорных селах Ириб и Хинуб Чародинского района республики. Боец тренируется на высоте 2500 тысяч метров в компании двух местных жителей.

- Мощно, бро! - прокомментировал Гогунский схватку Минеева с одним из своих друзей-оппонентов.

В ответ боец отправил ему эмоджи "сложенные ладони". О чем говорит это послание - доподлинно не известно. Возможно, Минеев поблагодарил Кузю и уведомил, что он за него держит кулачки.

Минеев борется в горах Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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