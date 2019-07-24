Безопасность 3 млн человек обеспечили ставропольские полицейские в 2019 году

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-24T12:07:41+03:00

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Итоги деятельности полиции Ставропольского края подвели за первые полгода 2019 года. В заседании участвовал глава региона Владимир Владимиров, он поблагодарил правоохранителей за службу, отметив, что за полгода они обеспечили безопасность на мероприятиях всероссийского и международного уровня более миллиона человек. Всего прошло 8 600 местных мероприятий, в которых приняли участие больше 3 миллионов человек.

На заседании прозвучало, что сотрудники органов внутренних дел раскрыли больше 8 тысяч преступлений. А количество разбойных нападений, вымогательств, краж из квартир, поджогов и хулиганств снизилось. В суд направлено 6 тысяч уголовных дел, из незаконного оборота изъято больше 63 кг наркотиков.

На подведении итогов награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» начальник краевой Госавтоинспекции Александр Золотарев по Указу Президента Российской Федерации. А знак отличия «За боевое содружество» появился у начальника отдела мобилизационной подготовки и мобилизации краевого Главка Олега Щербакова.

ИСТОЧНИК KP.RU