Глава одного из районов Дагестана взобрался на Эльбрус
Мужчина является олимпийским чемпионом
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Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов, он же олимпийский чемпион по вольной борьбе, взял высоту Эльбруса в 5642 метра. Спортсмен покорил самую высокую гору Европы не один. С ним в команде были другие именитые борцы: триумфаторы Олимпийских игр Давид Мусульбес и Асланбек Хуштов.
Сам Магомедов тоже побеждал на Играх. Свое золото спортсмен получил в 1996 году в Атланте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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