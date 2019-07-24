Глава одного из районов Дагестана взобрался на Эльбрус

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-24T15:20:30+03:00

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Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов, он же олимпийский чемпион по вольной борьбе, взял высоту Эльбруса в 5642 метра. Спортсмен покорил самую высокую гору Европы не один. С ним в команде были другие именитые борцы: триумфаторы Олимпийских игр Давид Мусульбес и Асланбек Хуштов.

Сам Магомедов тоже побеждал на Играх. Свое золото спортсмен получил в 1996 году в Атланте.

ИСТОЧНИК KP.RU