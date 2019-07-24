Военный городок в Чечне обустроят за три миллиарда
Облагораживание и обустройство военного городка в селе Борзой обойдется в 3,06 миллиардов рублей. В рамках проекта планируется построить 12 домов. Это следует из материалов на портале госзакупок.
- Выполнение строительно-монтажных работ 1-й очереди объектов военной инфраструктуры: "Обустройство территории военного городка № 1 в н.п. Борзой Чеченская Республика, Российской Федерации, - гласит текст тендера.
Кроме домов, возведут детский сад на 150 детей и школу на 200 учеников. Заказчик построек — ФГУП "Главное военно-строительное управление № 4". Подрядчик не известен.
ИСТОЧНИК KP.RU
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