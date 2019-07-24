2019-07-24T12:59:20+03:00
Происшествия

Шесть человек попали в больницу после аварии в Чечне

Среди жертв есть две женщины
Антон ШАПОВАЛОВ
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Около села Хангиш-Юрт в Чечне шесть человек пострадало в ДТП. Всех участников аварии госпитализировали в Гудермесскую районную больницу.

Как уверяют очевидцы, столкнулись "Приора" и ВАЗ-21110. В ДТП пострадали водители, которым 52 и 42 года. Также травмированы три пассажира из "Приоры" и один из "Десятки", в том числе - две женщины.

Сейчас в МВД республики устанавливают причины аварии и выясняют, кто виноват в произошедшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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