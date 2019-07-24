Шесть человек попали в больницу после аварии в Чечне
Среди жертв есть две женщины
Изменить размер текста:
Около села Хангиш-Юрт в Чечне шесть человек пострадало в ДТП. Всех участников аварии госпитализировали в Гудермесскую районную больницу.
Как уверяют очевидцы, столкнулись "Приора" и ВАЗ-21110. В ДТП пострадали водители, которым 52 и 42 года. Также травмированы три пассажира из "Приоры" и один из "Десятки", в том числе - две женщины.
Сейчас в МВД республики устанавливают причины аварии и выясняют, кто виноват в произошедшем.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Чечня»