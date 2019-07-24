ФОК в Ессентуках строится с опережением графика

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-24T13:17:02+03:00

Временная передышка на возведении спортивного комплекса в городе-курорте связана с погодой

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Некоторые строительные технологии исключены при осадках, поэтому заполнение сэндвич-панелей большого спортзала и трибун временно приостановлено. Сейчас идет прокладка наружной канализации, штукатурка внутренних стен.

- Ряд работ уже выполнен, - мы закончили монтаж перекрытий, кладочные работы, нанесли противопожарное покрытие на металлические конструкции, рассказал замначальника управления архитектуры и градостроительства Дмитрий Кусмачев.

Здание возводится по всем правилам сейсмоустройчивости. Несмотря на погодные условия, ессентукский ФОК строится с опережением графика.

Начались работы в феврале 2019 года, сдача в эксплуатацию намечена на конец года, но, возможно, это радостное событие состоится раньше. Первый в Ессентуках крупнейший спорткомплекс занимает более 3 ты. кв. м и включает в себя игровые и тренажерные залы, душевые, раздевалки, буфет, подъемники на верхние этажи, трибуны болельщиков.

В ближайшее время здесь начнется благоустройство. Этот район города станет не только спортивным, но и прогулочным. Кроме велодорожек и спортплощадок, здесь установят качели, разобьют сквер с прогулочными зонами и клумбами. Зеленая посадка будет сохранена. В недалеком будущем это станет единым комплексом, включающим, помимо ФОК, городское озеро, тренировочную базу и прилегающую к комплексу благоустроенную площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU