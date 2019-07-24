На видео попало, как полицейский из Дагестана спас мужчину во время приступа эпилепсии на дороге

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-24T13:48:36+03:00

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Сотрудники МВД по Дагестану спасли молодого человека, у которого прямо на дороге начался приступ эпилепсии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Когда лейтенанты полиции Тагир Таймасханов и Рашид Ибрагимов подъезжали к месту, неравнодушные люди не понимали, что происходит. Из-за этого они били мужчину по щекам, думая наверняка, что он теряет сознание.

Полицейские быстро сориентировались и сделали все, что нужно до приезда скорой помощи. Лейтенанты попросили у рядом стоящих водителей полотенце и руками разжали челюсть, чтобы зафиксировать язык. Именно этот орган считается главной опасностью для больных эпилепсией во время приступа: он может запрокинуться и перекрыть гортань.

Благодаря действиям сотрудников МВД трагедии удалось избежать. Скорая увезла молодого человека, ему ничего не угрожает.

Сотрудники МВД спасает эпилептика на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU