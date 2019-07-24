Ставрополь «заберет» себе 55 млн рублей из 200 на благоустройство
8 дворов и два сквера приведут в соответствие с эстетическим вкусом горожан в этом году
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На благоустройство в этом году Ставропольский край потратит 200 млн рублей. 55 млн рублей из этой суммы пойдет на ремонт дворов и скверов в Ставрополе.
Новая жизнь ждет скверы по проспекту Юности и по улице 50 лет ВЛКСМ. Остальные средства пойдут на приведение в порядок 8 дворов многоэтажек. Там будут оборудованы детские площадки, установлено освещение, отремонтированы проезды и пешеходные зоны.
ИСТОЧНИК KP.RU