В Ессентуках спасатели успели вытащить троих тонущих мальчиков
Спасатели кинули им круг и посадили в лодку
Пострадавших успокоили, а затем поговорили с ними о правилах безопасности на водеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ессентуках 23 июля спасатели достали из воды трех тонущих подростков в Новопятигорском озере. В этот день на озере были волны из-за ветра, а вода довольно холодной.
Подплывшие спасатели кинули ребятам круг, нырнули за ними в воду и по очереди вытянули каждого мальчика. Пострадавших успокоили, а затем поговорили с ними о правилах безопасности на воде, сообщили в пресс-службе ПАСС СК.
ИСТОЧНИК KP.RU