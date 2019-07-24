В Ессентуках спасатели успели вытащить троих тонущих мальчиков

СЕГОДНЯ 15:17 2019-07-24T17:26:59+03:00

Пострадавших успокоили, а затем поговорили с ними о правилах безопасности на воде Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Ессентуках 23 июля спасатели достали из воды трех тонущих подростков в Новопятигорском озере. В этот день на озере были волны из-за ветра, а вода довольно холодной.

Подплывшие спасатели кинули ребятам круг, нырнули за ними в воду и по очереди вытянули каждого мальчика. Пострадавших успокоили, а затем поговорили с ними о правилах безопасности на воде, сообщили в пресс-службе ПАСС СК.

ИСТОЧНИК KP.RU