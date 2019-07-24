Ненавистники Лермонтова в Кисловодске надругались над его барельефом
Злоумышленники перед 178 днем памяти М.Ю. Лермонтова в ночь на 24 июля уничтожили его барельеф в Кисловодском национальном парке. Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются личности вандалов без пиетета, отнесшиехся к русскому гению. Глава города Александр Курбатов попросил правоохранительные органы оперативно и скрупулезно сработать в деле поиска злоумышленников. Он отметил, что Лермонтов для Кисловодска не просто поэт, а часть истории курорта. 27 июля начинается международный фестиваль народного творчества по произведениям Лермонтова "Парус судьбы". А на КМВ приехали представители шотландской ветви рода Лермонтовых.
Памятник, созданный в 1948 году в нижнем парке на одной из смотровых площадок парка, ремонтировали только в 2017 году.
В парке сообщили, что барельеф был разбит, обломки лежали на земле. Камера видеонаблюдения сняла троих неизвестных, которые забрались на постамент и уронили его. Как скоро памятник восстановят неизвестно.
Неизвестные украли барельеф Лермонтова.
ИСТОЧНИК KP.RU