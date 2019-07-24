2019-07-24T16:05:49+03:00
Происшествия

Ненавистники Лермонтова в Кисловодске надругались над его барельефом

Памятник 1948 года уничтожен троими неизвестными накануне дня памяти поэта
Полина ШАПОШНИКОВА
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Злоумышленники перед 178 днем памяти М.Ю. Лермонтова в ночь на 24 июля уничтожили его барельеф в Кисловодском национальном парке. Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются личности вандалов без пиетета, отнесшиехся к русскому гению. Глава города Александр Курбатов попросил правоохранительные органы оперативно и скрупулезно сработать в деле поиска злоумышленников. Он отметил, что Лермонтов для Кисловодска не просто поэт, а часть истории курорта. 27 июля начинается международный фестиваль народного творчества по произведениям Лермонтова "Парус судьбы". А на КМВ приехали представители шотландской ветви рода Лермонтовых.

Памятник, созданный в 1948 году в нижнем парке на одной из смотровых площадок парка, ремонтировали только в 2017 году.

В парке сообщили, что барельеф был разбит, обломки лежали на земле. Камера видеонаблюдения сняла троих неизвестных, которые забрались на постамент и уронили его. Как скоро памятник восстановят неизвестно.

Неизвестные украли барельеф Лермонтова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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