Шотландские потомки Лермонтова приехали в Железноводск

СЕГОДНЯ 16:19 2019-07-24T17:34:04+03:00

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Потомки М. Ю.Лермонтова и представители близкого ему рода Лермонт из Шотландии приехали в Железноводск. Мужчина в килте приветствовал гостей звуками волынки.

Глава рода Лермонтовых, советник министра культуры РФ Михаил Лермонтов назвал курорт важным городом для наследников поэта. Гости представят проект международного фестиваля творчества, оргкомитет которого разместится в Железноводске.

ИСТОЧНИК KP.RU