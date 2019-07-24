Шотландские потомки Лермонтова приехали в Железноводск
Гостей встретили волынкой
Советник министра культуры РФ Михаил Лермонтов назвал курорт важным городом для наследников поэтаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Потомки М. Ю.Лермонтова и представители близкого ему рода Лермонт из Шотландии приехали в Железноводск. Мужчина в килте приветствовал гостей звуками волынки.
Глава рода Лермонтовых, советник министра культуры РФ Михаил Лермонтов назвал курорт важным городом для наследников поэта. Гости представят проект международного фестиваля творчества, оргкомитет которого разместится в Железноводске.
ИСТОЧНИК KP.RU