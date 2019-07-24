2019-07-24T16:30:08+03:00
Общество

В Северной Осетии восстановят озеро Моздокское

В Москве глава РСО - Алания обсудил с министром природных ресурсов и экологии РФ участие республики в нацпроекте «Экология»
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В российской столице состоялась рабочая встреча главы РСО - Алания Вячеслава Битарова и министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина. Речь шла об участии республики в национальном проекте «Экология», о рекультивации двух объектов накопленного экологического ущерба - Фиагдонского и Унальского хвостохранилищах. Общая стоимость работ составляет 650 млн рублей, из них 600 млн рублей – средства федерального бюджета.

Глава Северной Осетии сообщил о том, что ведется постоянный контроль за деятельностью подрядчиков. Важное значение для республики, как отметил Вячеслав Битаров, имеет вопрос сохранения уникальных водных объектов - в 2022 году в республике предполагается восстановление и экологическая реабилитация озера Моздокское на площади 8 га. Также по словам главы региона есть планы по улучшению экологического состояния озера Бекан.

- Озеро - часть природного комплекса «Урочище Бекан», являющегося региональным памятником природы. Республике важно сохранить и развивать такой объект. Министерством природных ресурсов и экологии республики неоднократно организовывались и проводились с участием волонтерских организаций экологические акции по очистке озера и его берегов от накопившегося мусора. Но нужны более кардинальные меры, а именно комплексная экологическая реабилитация озера «Бекан», и здесь мы рассчитываем на вашу помощь и поддержку, - обратился к федеральному министру Вячеслав Битаров.

На 2020 - 2021 годы нацпроектом предусмотрена ликвидация еще шести объектов, в частности, предстоит рекультивация Владикавказского полигона ТКО. Также в центре внимания окажутся несанкционированные свалки в Алагире, Ардоне, Дигоре и Беслане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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