Липового сотрудника спецслужб, который оказывал «платные услуги» осудили в Ставрополе

СЕГОДНЯ 16:40 2019-07-24T17:20:49+03:00

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Под видом сотрудника спецслужб ставрополец похищал деньги граждан. В мае 2018 года он предложил своему знакомому из Грачевского района посодействовать в поступлении сына на обучение в Президентское кадетское училище и дальше помочь получить ему высшее военное образование. За свои благодеяния ставрополец попросил 400 тысяч рублей, которые понадобятся якобы для взятку руководству училища.

4 июля 2018 года было возбуждено уголовное дело, а мужчину заключили под стражу.

Стало известно, что он таким же образом похитил 400 тысяч рублей у женщины, которой пообещал посодействовать в освобождении ее супруга из тюрьмы.

24 июля суд Ставрополя признал мужчину виновным и назначил 1 год 9 месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU