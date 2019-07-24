2019-07-24T17:20:18+03:00
Происшествия

Военный «Урал» опрокинулся в Дагестане: пострадали восемь солдат

Трое военнослужащих госпитализированы
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Урал-4320Урал-4320Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Дагестане, возле села Калиновка, перевернулся военный грузовик «Урал-4320», полный солдат. В аварии пострадали восемь военнослужащих. Об инциденте «КП - Северный Кавказ» сообщил информированный источник.

— Троих из восьми пострадавших ребят с разными травмами доставили на «Скорой» в тарумовскую ЦРБ. Врачи говорят, что состояние средней тяжести. Остальные тоже получили помощь, но госпитализация не потребовалась, — рассказал собеседник «КП».

Причиной аварии стало взорвавшееся колесо грузовика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Второй день рождения отмечает пешеход в Невинномысске
Без красной дорожки и черных мерседесов: Пьер Ришар затерялся в толпе туристов в Ессентуках
Путешествие из Ставрополя во Владивосток на велосипеде закончилось для Натальи Ивановой не по плану
Целился в собаку, попал в бабушку с внуком: мужчина в КЧР подстрелил людей из охотничьего ружья
Липового сотрудника спецслужб, который оказывал «платные услуги» осудили в Ставрополе
В Северной Осетии восстановят озеро Моздокское
Шотландские потомки Лермонтова приехали в Железноводск
Ненавистники Лермонтова в Кисловодске надругались над его барельефом
В Ессентуках спасатели успели вытащить троих тонущих мальчиков
Ставрополь «заберет» себе 55 млн рублей из 200 на благоустройство
Пятый кандидат на выборах главы Ставрополья подал документы в последний день
На видео попало, как полицейский из Дагестана спас мужчину во время приступа эпилепсии на дороге
ФОК в Ессентуках строится с опережением графика
Шесть человек попали в больницу после аварии в Чечне
Военный городок в Чечне обустроят за три миллиарда
Глава одного из районов Дагестана взобрался на Эльбрус
Безопасность 3 млн человек обеспечили ставропольские полицейские в 2019 году
Кузя из "Универа" оценил тренировку бойца MMA в дагестанских горах
Видео: Кадыров построил самую большую в Европе мечеть имени себя
65-летнюю женщину ищут в Советском округе больше месяца