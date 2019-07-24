Военный «Урал» опрокинулся в Дагестане: пострадали восемь солдат

СЕГОДНЯ 16:45 2019-07-24T17:20:18+03:00

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В Дагестане, возле села Калиновка, перевернулся военный грузовик «Урал-4320», полный солдат. В аварии пострадали восемь военнослужащих. Об инциденте «КП - Северный Кавказ» сообщил информированный источник.

— Троих из восьми пострадавших ребят с разными травмами доставили на «Скорой» в тарумовскую ЦРБ. Врачи говорят, что состояние средней тяжести. Остальные тоже получили помощь, но госпитализация не потребовалась, — рассказал собеседник «КП».

Причиной аварии стало взорвавшееся колесо грузовика.

ИСТОЧНИК KP.RU