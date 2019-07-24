2019-07-24T16:50:19+03:00
Происшествия

Целился в собаку, попал в бабушку с внуком: мужчина в КЧР подстрелил людей из охотничьего ружья

С огнестрельными ранениями их доставили в больницу
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В КЧР в районную больницу 23 июля доставлена 71-летняя женщина и ребенок с огнестрельными дробовыми ранениями. Пенсионерку скоро отпустили домой, а внуку понадобилась госпитализация в детскую больницу в Черкесск. Полицейские выяснили, что 60-летний мужчина выстрелил в землю из охотничьего ружья, чтобы напугать бродячую собаку. Осыпи дроби отрикошетили в стоявших рядом бабушку и внука.

Похожая история произошла 20 июля в Малокарачаевском районе, где 47-летний селянин выстрелил по бродячим собакам и попал в 61-летнюю женщину.

Сотрудники полиции проводят проверки, после которых примут процессуальные решения, сообщили в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Второй день рождения отмечает пешеход в Невинномысске
Без красной дорожки и черных мерседесов: Пьер Ришар затерялся в толпе туристов в Ессентуках
Путешествие из Ставрополя во Владивосток на велосипеде закончилось для Натальи Ивановой не по плану
Военный «Урал» опрокинулся в Дагестане: пострадали восемь солдат
Липового сотрудника спецслужб, который оказывал «платные услуги» осудили в Ставрополе
В Северной Осетии восстановят озеро Моздокское
Шотландские потомки Лермонтова приехали в Железноводск
Ненавистники Лермонтова в Кисловодске надругались над его барельефом
В Ессентуках спасатели успели вытащить троих тонущих мальчиков
Ставрополь «заберет» себе 55 млн рублей из 200 на благоустройство
Пятый кандидат на выборах главы Ставрополья подал документы в последний день
На видео попало, как полицейский из Дагестана спас мужчину во время приступа эпилепсии на дороге
ФОК в Ессентуках строится с опережением графика
Шесть человек попали в больницу после аварии в Чечне
Военный городок в Чечне обустроят за три миллиарда
Глава одного из районов Дагестана взобрался на Эльбрус
Безопасность 3 млн человек обеспечили ставропольские полицейские в 2019 году
Кузя из "Универа" оценил тренировку бойца MMA в дагестанских горах
Видео: Кадыров построил самую большую в Европе мечеть имени себя
65-летнюю женщину ищут в Советском округе больше месяца