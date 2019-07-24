Целился в собаку, попал в бабушку с внуком: мужчина в КЧР подстрелил людей из охотничьего ружья
В КЧР в районную больницу 23 июля доставлена 71-летняя женщина и ребенок с огнестрельными дробовыми ранениями. Пенсионерку скоро отпустили домой, а внуку понадобилась госпитализация в детскую больницу в Черкесск. Полицейские выяснили, что 60-летний мужчина выстрелил в землю из охотничьего ружья, чтобы напугать бродячую собаку. Осыпи дроби отрикошетили в стоявших рядом бабушку и внука.
Похожая история произошла 20 июля в Малокарачаевском районе, где 47-летний селянин выстрелил по бродячим собакам и попал в 61-летнюю женщину.
Сотрудники полиции проводят проверки, после которых примут процессуальные решения, сообщили в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике.
ИСТОЧНИК KP.RU