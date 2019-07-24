2019-07-24T17:15:46+03:00
Общество

Без красной дорожки и черных мерседесов: Пьер Ришар затерялся в толпе туристов в Ессентуках

Ставропольцам понравилась скромность знаменитого француза
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: essentuki_online26Фото: essentuki_online26
Изменить размер текста:

Пьер Ришар неторопливо гулял по Нарзанной галерее в Ессентуках, потягивая из стаканчика минеральную воду в компании двоих сопровождающих. Самые глазастые местные успели снять видео с актером, который быстро смешался с толпой туристов и не всеми был узнан.

Ставропольцев поразила скромность актера, который не претендовал на какие-либо привилегии.

«Вот бы наши актёры так «смешались» с публикой!», – приводит «Победа26» комментарий к посту одного из подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Второй день рождения отмечает пешеход в Невинномысске
Путешествие из Ставрополя во Владивосток на велосипеде закончилось для Натальи Ивановой не по плану
Целился в собаку, попал в бабушку с внуком: мужчина в КЧР подстрелил людей из охотничьего ружья
Военный «Урал» опрокинулся в Дагестане: пострадали восемь солдат
Липового сотрудника спецслужб, который оказывал «платные услуги» осудили в Ставрополе
В Северной Осетии восстановят озеро Моздокское
Шотландские потомки Лермонтова приехали в Железноводск
Ненавистники Лермонтова в Кисловодске надругались над его барельефом
В Ессентуках спасатели успели вытащить троих тонущих мальчиков
Ставрополь «заберет» себе 55 млн рублей из 200 на благоустройство
Пятый кандидат на выборах главы Ставрополья подал документы в последний день
На видео попало, как полицейский из Дагестана спас мужчину во время приступа эпилепсии на дороге
ФОК в Ессентуках строится с опережением графика
Шесть человек попали в больницу после аварии в Чечне
Военный городок в Чечне обустроят за три миллиарда
Глава одного из районов Дагестана взобрался на Эльбрус
Безопасность 3 млн человек обеспечили ставропольские полицейские в 2019 году
Кузя из "Универа" оценил тренировку бойца MMA в дагестанских горах
Видео: Кадыров построил самую большую в Европе мечеть имени себя
65-летнюю женщину ищут в Советском округе больше месяца