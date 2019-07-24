Без красной дорожки и черных мерседесов: Пьер Ришар затерялся в толпе туристов в Ессентуках

СЕГОДНЯ 17:15 2019-07-24T17:15:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Пьер Ришар неторопливо гулял по Нарзанной галерее в Ессентуках, потягивая из стаканчика минеральную воду в компании двоих сопровождающих. Самые глазастые местные успели снять видео с актером, который быстро смешался с толпой туристов и не всеми был узнан.

Ставропольцев поразила скромность актера, который не претендовал на какие-либо привилегии.

«Вот бы наши актёры так «смешались» с публикой!», – приводит «Победа26» комментарий к посту одного из подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU