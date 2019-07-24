Без красной дорожки и черных мерседесов: Пьер Ришар затерялся в толпе туристов в Ессентуках
Ставропольцам понравилась скромность знаменитого француза
Фото: essentuki_online26
Изменить размер текста:
Пьер Ришар неторопливо гулял по Нарзанной галерее в Ессентуках, потягивая из стаканчика минеральную воду в компании двоих сопровождающих. Самые глазастые местные успели снять видео с актером, который быстро смешался с толпой туристов и не всеми был узнан.
Ставропольцев поразила скромность актера, который не претендовал на какие-либо привилегии.
«Вот бы наши актёры так «смешались» с публикой!», – приводит «Победа26» комментарий к посту одного из подписчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU