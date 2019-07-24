Второй день рождения отмечает пешеход в Невинномысске
Мужчина едва успел отбежать в сторону от несущегося на него грузовика
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В Невинномысске пешехода едва не сбила фура на «зебре». Водитель грузовика пересек двойную сплошную прямо перед переходом на четырехполосной дороге, как раз в момент, когда по ней шел мужчина. Тот среагировал быстро: побежал в другую сторону от несущегося грузовика. Трагедии удалось избежать, но водителя грузовика ждет наказание за опасное вождение, непредставление дороги пешеходу и выезд на встречку.
Второй день рождения пешехода в Невинномысске: огромная фура несется на мужчину.
ИСТОЧНИК KP.RU