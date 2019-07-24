Второй день рождения отмечает пешеход в Невинномысске

СЕГОДНЯ 17:42 2019-07-24T17:45:32+03:00

Мужчина едва успел отбежать в сторону от несущегося на него грузовика

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В Невинномысске пешехода едва не сбила фура на «зебре». Водитель грузовика пересек двойную сплошную прямо перед переходом на четырехполосной дороге, как раз в момент, когда по ней шел мужчина. Тот среагировал быстро: побежал в другую сторону от несущегося грузовика. Трагедии удалось избежать, но водителя грузовика ждет наказание за опасное вождение, непредставление дороги пешеходу и выезд на встречку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/722105" frameborder="0"></iframe> Второй день рождения пешехода в Невинномысске: огромная фура несется на мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU