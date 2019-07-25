Коммунальные счета с того света: житель Михайловска умер, но платил за вывоз мусора
Долг составил 7 тысяч рублей
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15 лет назад скончавшийся житель Михайловска получил счета от коммунальщиков. Вдове и матери мужчины предъявили счет за вывоз мусора за 2018 и 2019 годы. Семья задолжала около 7 тысяч рублей, в том числе в должниках значился и третий — умерший.
Попытки 92-летней и 61-летней женщин урегулировать вопрос не увенчались успехом. Сосед посодействовал, обратившись к активистам Общероссийского народного фронта. Перерасчет сделали, а старшей женщине вообще отменили плату как ветерану Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU