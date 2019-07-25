«Хендэ» столкнулся с «Ауди» в Ставрополе: оба водителя в больнице
Водитель «Хендэ» - злостный нарушитель ПДД
Изменить размер текста:
Два человека пострадали в Ставрополе поздно ночью 24 июля в ДТП на проспекте Карла Маркса. Водитель «Хендэ Акцент» при повороте не пропустил движущийся навстречу автомобиль «Ауди А6».
Водители доставлены в больницу. Мужчина из «Хендэ Акцент» злостный нарушитель ПДД, а несколько дней назад он был привлечен к ответственности за отказ пройти тест на содержание алкоголя в крови. Суд еще не лишил его прав. В этот раз мужчина был трезв.
Проводится проверка по факту аварии, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU