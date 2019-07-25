2019-07-25T09:19:02+03:00
Происшествия

«Хендэ» столкнулся с «Ауди» в Ставрополе: оба водителя в больнице

Водитель «Хендэ» - злостный нарушитель ПДД
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Два человека пострадали в Ставрополе поздно ночью 24 июля в ДТП на проспекте Карла Маркса. Водитель «Хендэ Акцент» при повороте не пропустил движущийся навстречу автомобиль «Ауди А6».

Водители доставлены в больницу. Мужчина из «Хендэ Акцент» злостный нарушитель ПДД, а несколько дней назад он был привлечен к ответственности за отказ пройти тест на содержание алкоголя в крови. Суд еще не лишил его прав. В этот раз мужчина был трезв.

Проводится проверка по факту аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чечня покупает телефоны за 25 тысяч, а Ингушетия - всего за десять
Работников самой востребованной отрасли наградили в Ставрополе
Почти 2 млн растащили в больнице Владикавказа
Опасный преступник вырвался из-под конвоя и может находиться на Ставрополье
Ставрополье — в десятке регионов, редко получающих штрафы за нарушение ПДД
"Ну, привет": больше 1 млн просмотров собрал новый трогательный клип Матранга
Спалил магазин по пьяни: ставрополец разорил владельца на 4 млн рублей
Спасатели вытащили двух туристов, получивших тяжёлые травмы в горах КБР
В Ставрополе женщина-кошка забыла ключи от домофона: видео ее попадания домой
Уроженка Подмосковья пырнула ножом своего приятеля в Дагестане
По коням: в Железноводске тренируется сборная России по пятиборью
В Дагестане военный упал с четвертого этажа, разговаривая по телефону
Коммунальные счета с того света: житель Михайловска умер, но платил за вывоз мусора
В Чечне прокомментировали новость о Кадырове, расстрелявшем задержанного боевика
Молодая женщина попала под суд за перевод в 5 тысяч рублей
Второй день рождения отмечает пешеход в Невинномысске