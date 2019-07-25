2019-07-25T09:40:03+03:00
Общество

В Дагестане военный упал с четвертого этажа, разговаривая по телефону

Он сломал себе полтела
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Каспийске выпал из окна четвертого этажа 31-летний контрактник, служащий в морских войсках. В это время мужчина говорил по телефону. Инцидент произошел 20 июля.

Морской пехотинец, сидя на подоконнике, беседовал с кем-то по телефону. В один момент он потерял равновесие и выпал из окна. Из-за жесткого удара об землю мужчина сломал руку, ногу, а также тазобедренную кость. Армейца доставили в Каспийскую центральную городскую больницу. За ним наблюдают специалисты травматологического отделения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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