Уроженка Подмосковья пырнула ножом своего приятеля в Дагестане
В Дербенте сотрудники полиции выясняют детали поножовщины, из-за которой мужчину доставили в местную больницу. Об инциденте знают полицейские, им передали информацию медики.
Неприятная ситуация произошла ещё 23 июля. Между двумя жителями Подмосковья разгорелся конфликт. 39-летняя женщина, не вытерпев уколы приятеля, ударила обидчика ножом. Из-за этого 31-летнего пострадавшего увезли в больницу с единственным ранением.
Вспыльчивую женщину задержали и доставили в отделение полиции. Ей предъявлены обвинения по 112 статье УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью).
ИСТОЧНИК KP.RU
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