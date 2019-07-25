Уроженка Подмосковья пырнула ножом своего приятеля в Дагестане

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-25T10:01:52+03:00

И пострадавший, и нападавшая были из Московской области

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В Дербенте сотрудники полиции выясняют детали поножовщины, из-за которой мужчину доставили в местную больницу. Об инциденте знают полицейские, им передали информацию медики.

Неприятная ситуация произошла ещё 23 июля. Между двумя жителями Подмосковья разгорелся конфликт. 39-летняя женщина, не вытерпев уколы приятеля, ударила обидчика ножом. Из-за этого 31-летнего пострадавшего увезли в больницу с единственным ранением.

Вспыльчивую женщину задержали и доставили в отделение полиции. Ей предъявлены обвинения по 112 статье УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью).

ИСТОЧНИК KP.RU